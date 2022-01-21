Калуга, 21 января, 2022, 21:28 — ИА Регнум. В Калуге 21 января состоялось первое заседание областного организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году второго Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Admoblkaluga.ru Замгубернатора Калужской области Константин Горобцов и Игорь Угольников

Фестиваль посвящен истории и современности космонавтики. Основные цели кинофестиваля — формирование зрительского интереса к кинопродукции, посвященной космонавтике, инициирование процесса производства и проката фильмов о космосе, создание предпосылок для международного диалога ученых, кинематографистов и представителей других направлений искусства.

На калужской земле долгие годы жил и работал великий ученый, основоположник теоретической космонавтики КонстантинЦиолковский, 165-летний юбилей которого будет отмечаться в 2022 году. Основные фестивальные мероприятия пройдут в Государственном музее истории космонавтики, который также в 2022 году отмечает свой 55-ый юбилей. Президент Международного кинофестиваля «Циолковский», сопредседатель организационного комитета, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Угольников проинформировал членов оргкомитета о его программе и проделанной организационной работе, наметил основные направления совместной деятельности.

В ходе заседания заместитель губернатора области Константин Горобцов и Игорь Угольников подписали план организационно-технических мероприятий по подготовке фестиваля, определили сроки их реализации и ответственных исполнителей.

«Для жителей и гостей региона это уникальная возможность увидеть интересные работы, прикоснуться к миру кино и космоса. Фильмы кинофестиваля по праву завоевывают все большую аудиторию, расширяют свою географию, получают положительные отзывы зрителей, деятелей культуры и кинематографистов», — отметил Константин Горобцов.