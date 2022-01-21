Кострома, , 19:44 — REGNUM Информацию о свободных и занятых местах на кладбищах Костромской области сделают общедоступной к 2025 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище Http://www.gradkostroma.ru

Такая задача поставлена в распоряжении «О комплексе мер по развитию конкуренции», подписанном губернатором региона Сергеем Ситниковым. В «дорожной карте» расписан поэтапный план развития с ключевыми показателями для 38 рынков, в том числе сферы ритуальных услуг.

По мнению авторов документа, в регионе не обеспечивается должный контроль за учётом захоронений. Отсутствует систематизированный перечень организаций, осуществляющих ритуальные услуги.

Решать проблему планируется поступательно. Так, до 1 сентября 2023 года ответственный департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса должен составить понятную таблицу с расценками похоронных организаций на услуги. До конца 2024 года на «Госуслугах» должны появиться сведения о свободных местах на 50% региональных кладбищ. К 2025 году в систему должны быть занесены все кладбища. Сейчас люди могут получить такие сведения в муниципальных службах захоронений, администрациях районов и поселений. Причём обращаться в них приходится очно.

Кроме этого, с 1 сентября 2023 года муниципалитеты должны будут оказывать гражданам комплексную услугу по подбору мест и ритуальных организаций в режиме «единого окна».

«Мы будем стремиться к тому, чтобы человек, не имеющий доступа в интернет, мог прийти в администрацию муниципалитета и на экране компьютера выбрать место для захоронения, узнать расценки на соответствующие услуги. Человек сразу сможет понять, каковы будут расходы на похороны. Организация, предлагающая эти услуги, не сможет сказать что «и тут, и там нужно доплатить, и за это тоже». Принцип открытости должен заставить похоронные организации играть не на скорость и соревноваться в том, кто быстрее приедет по адресу усопшего, а ориентировать работу на цену и качество. Надзорным органом будет проще следить за ценами», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Всего в Костромской области расположено 457 кладбищ, потребность региона составляет порядка девяти тысяч захоронений в год, из них три тысячи приходятся на Кострому. Кладбища вблизи областного центра переполнены, запаса мест в лучшем случае хватит до конца 2022 года. Администрация города намерена решить проблему, заключив соглашение о строительстве нового кладбища у деревни Будихино в Костромском районе с частным инвестором. Будут ли реализованы эти планы — покажет время. Последняя информация об одобрении идеи региональным Советом по привлечению инвестиций прозвучала 2 декабря 2021 года.

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