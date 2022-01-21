Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Соединенные Штаты рассматривают вопрос возможной эвакуации членов семей своих дипломатов, работающих на Украине, сообщает 21 января агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению агентства, об этом Вашингтон задумался на фоне эскалации обстановки вокруг Украины.

Источник якобы утверждает, что семьи дипломатов предполагается вернуть в США в обязательном порядке, в то время как сотрудники посольства, занятые в его неосновной деятельности, смогут вернуться добровольно.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года практически ежедневно заявляют, что Россия со дня на день начнёт «военное вторжение» на Украину.

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