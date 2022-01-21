Белгород, 21 января 2022, 17:36 — REGNUM Председателем Общественной палаты Белгородской области VII состава стала Надежда Рожкова, сообщили ИА REGNUM 21 января в совещательном органе.

Надежда Рожкова
Надежда Рожкова
Http://op31.ru/

На основном месте работы Надежда Рожкова занимает должность директора Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Её кандидатура была единогласно поддержана членами Общественной палаты.

Напомним, прежний глава региональной ОП Сергей Курганский сложил полномочия в октябре 2021 года в связи с переходом на работу в областную думу.

Читайте ранее в этом сюжете: Сложил полномочия председатель Общественной палаты Белгородской области