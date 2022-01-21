Белгород, 21 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Председателем Общественной палаты Белгородской области VII состава стала Надежда Рожкова, сообщили ИА REGNUM 21 января в совещательном органе.

Http://op31.ru/ Надежда Рожкова

На основном месте работы Надежда Рожкова занимает должность директора Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Её кандидатура была единогласно поддержана членами Общественной палаты.

Напомним, прежний глава региональной ОП Сергей Курганский сложил полномочия в октябре 2021 года в связи с переходом на работу в областную думу.