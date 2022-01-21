Москва, , 17:32 — REGNUM Российский оригинальный ферментный препарат «Лонгидаза», используемый уже больше 15 лет в России и за рубежом, получил патент в Индии. Как сообщил производитель препарата — фармкомпания «Петровакс», — «Лонгидаза» получила выход на рынок государств-членов БРИКС.

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«Лонгидаза» разработана для использования в пульмонологии и урологии. Во время пандемии COVID-19 препарат применяется в качестве профилактического и лечебного средства против осложнений, вызванных последствиями заражения коронавирусной инфекции, а также для реабилитации после выздоровления. В самом начале пандемии специалисты отметили одно из наиболее частых осложнений, которые дает коронавирус: одышка и проблемы с дыханием, возникающие вследствие поражения легких. Специалисты «Петровакса» провели ряд дополнительных исследований, указавших на эффективность «Лонгидазы» при лечении осложнений постковидного характера. Как сообщает «Российская газета», срок восстановления здоровья пациентов сократился, процесс восстановления стал занимать меньше времени.

В «Петроваксе» отметили, что у группы пациентов, которые принимали «Лонгидазу», наблюдалась улучшенная динамика после одышки, восстановление сатурации и улучшенная способность к физическим нагрузкам в сравнении с той, которую фиксировали у остальных групп, не принимавших препарат.

Ранее «Петровакс» уже получил европейский патент на «Лонгидазу», защитив свое исключительное право на препарат на территории Британии, ФРГ, Франции, Швейцарии, Бельгии и Ирландии. В прошлом году продажи «Лонгидазы» выросли до 1,7 миллиона упаковок. Зарегистрированный в Индии патент открывает производителям российской фармакологической отрасли новые перспективы. В одной только Индии, по предварительным оценкам, проживает порядка 130 тыс. человек, страдающих идиопатическим пневмофиброзом, против которого, как отмечают в компании, успешно используется «Лонгидаза».