23 января 2022 | Время чтения 4 мин

Игорь Свирин, Василий Иванов, , 13:56 — REGNUM Всё ж таки расхожее мнение о том, что российская наука дышит на ладан, а студенты, едва покинув альма-матер, уезжают в западные исследовательские центры — несколько преувеличено. Где-то благодаря усилиям ответственных лиц, а нередко и вопреки этому российская исследовательская школа не только здравствует, но и не перестает удивлять открытиями мирового уровня. В лабораториях молодые ученые с горящими глазами работают над изобретениями, которые качественно изменят жизнь людей. В этом, побывав на экскурсии в НИТУ «МИСиС», смогли убедиться журналисты ИА REGNUM.

Эмблема института Василий Иванов © ИА REGNUM

Знакомство с научно-исследовательским центром началось в лаборатории «Неорганические наноматериалы». Здесь недавние выпускники МИСиС в соавторстве с российскими и западными вузами создают сверхпрочные композиционные материалы на основе легких металлических матриц и наноструктур нитрида бора.

Научно-исследовательская лаборатория Неорганические наноматериалы Василий Иванов © ИА REGNUM

Разрабатывают новые наносистемы на основе наноструктур нитрида бора для доставки противоопухолевых препаратов. Расширяют научные знания о неуглеродных наноматериалах, преимущественно двумерных. Ищут новые устойчивые наноструктуры, исследуют условия их стабильности, электронных и магнитных свойств, а также изучают гетероструктуры на их основе.

В лаборатории Василий Иванов © ИА REGNUM

На рабочем столе лаборатории Василий Иванов © ИА REGNUM

В лаборатории Василий Иванов © ИА REGNUM В лаборатории Василий Иванов © ИА REGNUM

Наш гид — младший научный сотрудник Елизавета Пермякова — рассказала, что главной разработкой лаборатории являются наночастицы нитрид бора определенной формы, с очень широкой сферой применения. Так, при лечении онкологических заболеваний снижается эффективность применяемых препаратов, раковые клетки в ходе мутаций вырабатывают устойчивость к лекарствам, а кроме того, многие препараты оказывает токсическое действие на здоровые ткани организма. Чтобы лечить эффективнее и с меньшим вредом для организма, в лаборатории создали нанотранспортеры доставляющие лекарственные вещества в опухолевые клетки.

Сотрудница лаборатории Елизавета Пермякова за работой Василий Иванов © ИА REGNUM

В свою очередь, это открытие запустило целую цепочку новых разработок. Сейчас в лаборатории с помощью наночастиц модифицируют имеющиеся на рынке антибактериальные ткани, значительно улучшая их изначальные характеристики. По словам Елизаветы, они могут обработать фактически любой материал, что делает способ универсальным.

Сканирующий электронный микроскоп JSM7600F с системой микроанализа (ЭДС) Василий Иванов © ИА REGNUM Изображение, полученное со сканирующего электронного микроскопа JSM7600F с системой микроанализа (ЭДС) Василий Иванов © ИА REGNUM

После серьезных повреждений и глубоких ожогов остаются не только шрамы, но и меняется функционал кожи, что нередко приводит к инвалидности. Ученые задумались над тем, как преодолеть тяжелые последствия и ускорить процесс заживления. В результате предложили технологию создания перевязочных материалов на основе нановолокон. Суть метода в том, что с помощью плазменной модификации сначала изменяются поверхности биоматериалов, а потом в них добавляют биоактивные молекулы, которые ускоряют рост и деление клеток.

Антибактериальные покрытия на основе нитрида бора Василий Иванов © ИА REGNUM

Недавно проведенные исследования показали, что в сравнении с доступными коммерческими аналогами, которые позиционируются как ускоряющие заживление, повязки лаборатории «Неорганические наноматериалы» не только ускоряют заживление на 7 дней, но и обладают более интенсивными антибактериальными свойствами.

Горизонтальный CVD реактор для синтеза графенов, Carbolite Василий Иванов © ИА REGNUM

Система подводов газов к реакторам синтеза cvd Василий Иванов © ИА REGNUM Трубы для горизонтального CVD реактора Василий Иванов © ИА REGNUM

Еще над одним интересным и не менее важным проектом работает сотрудница лаборатории Кристина Гудзь. Мы обратили на него внимание в связи с тем, что в Госдуме всерьез вознамерились ввести в хозяйственный оборот земли второго пояса воодоохраны источников питьевого водоснабжения. Конечно же, исследование Кристины не связано с инициативой народных избранников. Только памятуя, о критической зависимости Москвы от рек и водохранилищ, отсутствие технологий очистки канализационных стоков, ее разработки становятся крайне актуальны.

Сотрудница лаборатории Кристина Гудзь Василий Иванов © ИА REGNUM

Антибиотики давно и прочно вошли в человеческую жизнь. В настоящее время попросту не существует систем, способных очистить от них сточные воды. В результате возникает эдакий «круговорот воды в природе» — антибиотики попадают в организм, после путешествия по канализации оказываются в окружающей среде, затем из источников водоснабжения вновь проникают в человеческий организм. Вместе с человеком страдают и деградируют окружающие нас флора и фауна.

Сотрудница лаборатории у горизонтального CVD реактора для синтеза графенов, Carbolite. Василий Иванов © ИА REGNUM

Рабочий процесс Василий Иванов © ИА REGNUM В лаборатории Василий Иванов © ИА REGNUM

Кристина с коллегами разрабатывают технологию, с помощью которой на этапе третичной очистки сточных вод будет возможно очищать мембраны имеющихся фильтров не только от тяжелых металлов, но и от антибиотиков. По словам сотрудницы лаборатории, абсорбирующая эффективность нитрида бора в сравнении с аналогами выше на 15%.

Универсальная испытательная машина машина AG- 20kNX, Shimadzu Василий Иванов © ИА REGNUM

Вертикальный CVD реактор для синтеза нанотрубок «ВАК ЭТО» Василий Иванов © ИА REGNUM

Фундаментальная наука, получающая развитие в дальнейших прикладных исследованиях, требует значительных ассигнований. И вот тут государство Российское очевидным образом не дорабатывает, если на научные исследования гранты выделяются, то на финансирование их практической реализации и коммерческого масштабирования чиновники скупятся. Исследования, о которых мы рассказали, находятся в шаге от успешного завершения. Самое время отечественным венчурным инвесторам обратить внимание на достижения молодых ученых, пока их не обогнали более прозорливые конкуренты.