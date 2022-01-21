Подгорица, , 17:28 — REGNUM В настоящее время в Черногории находится около 7,6 тысячи туристов, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила директор Национальной туристической организации (НТО) Ана Трипкович Маркович.

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Она сообщила, что в Жабляке туристов на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Колашине их число удвоилось.

«С 18 декабря, когда официально начался зимний туристический сезон, мы зафиксировали средний рост числа туристов на 76 процентов по сравнению с предыдущим годом», — сказала Трипкович Маркович.

Что касается состава гостей, то она отмечает, что помимо внутренних гостей в Черногории останавливаются туристы из Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также с Украины и из России.