Москва, , 22:49 — REGNUM Действия прошлогоднего правительства Казахстана, приведшие к социальному взрыву, как оказалось, были подкреплены «своевременными» увольнениями десятков тысяч сотрудников на нефтегазовых предприятиях. Кто был автором этой провокации, какова его цель и почему этим планам не удалось сбыться, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Социальный взрыв с попыткой госпереворота в Казахстане был срежессирован теми, кому выгодно было бы превратить республику в территорию хаоса и непрекращающихся клановых конфликтов, по образцу той «демократизации», которая чуть не превратила весь Ближний Восток в исламистскую вотчину. Интересно, что и в казахстанском случае не обошлось без западных нефтяных кампаний, крупнейших акционеров тех месторождений нефти и газа, на которых имели место самые масштабные увольнения. Без своевременной поддержки со стороны стран ОДБК события могли развернуться в самом угрожающем направлении. Отсюда понятна и реакция Китая, высказавшего устами своего лидера Си Цзиньпина готовность помочь Казахстану в преодолении последствий беспорядков. Ни России, ни Китаю, ни другим странам региона, не нужен очаг напряженности возле своих границ, а подтвержденная ОДБК готовность противостоять таким угрозам усилила взаимопонимание и взаимную поддержку стран ОДБК и Китая, а, шире, ШОС. Как скажется усиление этого взаимопонимания в региональном и всемирном масштабе? Читайте статью Владимира Павленко

ОДКБ и ШОС как российско-китайская «ось» евразийской стабилизации