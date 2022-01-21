Вашингтон, 21 января, 2022, 18:15 — ИА Регнум. По итогам 2021 года акции компании «Яндекс» значительно потеряли в цене. Акции «Яндекс» торговались на американской бирже Nasdaq по цене 66 долларов за акцию в начале 2021 года, но в начале 2022 года акции компании стоят в районе 49 долларов США за одну ценную бумагу, сообщает 20 января Techarctica.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

В феврале минувшего года цены выросли до 73 долларов, но в апреле упали до 60 долларов. После этого акции выросли в цене до 86 долларов. Но затем последовало неуклонное падение котировок. На сегодняшний день акции «Яндекса» котируются примерно по 49 долларов за ценную бумагу.

На фоне длительного и сильного падения цен американо-британский фонд Janus Henderson Group, который недавно приобрел 7,6% акций «Яндекса», сейчас продал свою долю практически целиком.

Бенефициаром «Яндекса» называют российского миллиардера с мальтийским паспортом Аркадия Воложа. Активами в РФ он владеет через нидерландские офшоры, которым принадлежат юрлица в России. Воложу принадлежит 8,6% от общего числа акций, одному из старейших сотрудников «Яндекса»Владимиру Иванову— 3,3% от общего числа акций.

При этом голосующая доля Воложасоставляет 45,5%, Иванова — 6,2%. Такое неравномерное распределение связано с тем, что «Яндекс» выпускает акции двух типов: класса «А» и класса «B». Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу.

Основным владельцем акций класса «B» является Волож: ему принадлежит 86,2% от ценных бумаг данного типа. Иванов владеет 9,3% от всех акций класса «B».