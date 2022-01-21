Подгорица, 21 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Более 80 процентов граждан Черногории поддержали бы вступление Черногории в Европейский союз (ЕС) на референдуме, было объявлено на презентации результатов исследования «Отношение граждан к европейской интеграции и процессу вступления в ЕС».

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Опрос, проведенный представительством ЕС в Подгорице, показал, что 75,5% респондентов очень или положительно относятся к ЕС, а 74,6% решительно поддерживают вступление Черногории в Европейский Союз.

Как было объявлено, причинами этого являются более высокое качество и уровень жизни, открытые границы и возможность путешествовать в страны ЕС без визы, а также заинтересованность граждан Черногории.

25,5% граждан считают, что самым большим препятствием для вступления Черногории в ЕС является широко распространенная коррупция, а 18,1% граждан считают препятствием экономическую ситуацию в стране.