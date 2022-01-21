Казань, 21 января, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

По мнению главы ведомства, одна из таких агломераций могла бы появиться в Поволжье, а ее центром может стать Татария.

«Население Татарстана — 4 млн. Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые смогут соответствовать международному уровню. Татарстан сам по себе еще недостаточный имеет вес, несмотря на эффективность, энергичность и целеустремленность», — цитирует главу СП«Бизнес-online». Кудрин добавил, что центром агломерации может стать регион, который объединяет 8−12 млн жителей.

В случае объединения агломерации с центром в Татарии республика только выиграет, получит не только новые рынки, но и трудовые ресурсы.

«Внутри этой агломерации большой вы более сильный центр, вы будете центром притяжения. Вы подумайте над этим», — призвал руководитель Счетной палаты.

Также он отметил, что центрам агломераций «способны» стать Екатеринбург, Краснодар и Ростов, частично — Новосибирск и Томск, а также многие другие города могут рассматриваться в этом качестве.

«У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться… В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций», — продолжил Кудрин.

Глава Татарии Рустам Минниханов поддержал Кудрина, назвав эту идею «очень правильной».

ИА REGNUM напоминает, идею объединения регионов России в новые агломерации неоднократно выдвигали как представители федеральных министерств, так и чиновники на местах, и эксперты.

В пользу агломераций говорят мнения о том, что укрупнение позволит сократить административные расходы, выровнять социальное положение субъектов страны и достигать максимальной эффективности при ограниченных ресурсов.

Противники же этой идеи утверждают, что объединение само по себе не принесет никакого положительного эффекта. Потребуется создавать дополнительную инфраструктуру, в особенности, наиболее востребованы будут новые дороги, иначе никакого развития не произойдет.