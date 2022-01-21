Рига, , 17:19 — REGNUM Министерство культуры Латвии начинает информационно-образовательную кампанию для людей пожилого возраста под названием «Ложные новости заразны». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Целью кампании названо желание государства научить старшее поколение латвийцев критически оценивать информацию из интернета и освоить принципы так называемой медиаграмотности.

«Если до сих пор в центре внимания больше были активные пользователи интернета, то теперь мы обращаемся к старшему поколению, которые интернетом пользуются реже», — заявила представительница министерства Агнесе Берга.

Она добавила, что важно обратить внимание латвийцев на источник информации, особенно если та пришла через третьи руки: «Если, к примеру, вам рассказал новость сосед или подруга, важно выяснить, откуда эта новость, из какого она источника. Ответ «пишут в интернете» или «сказали по телевизору» не годится».

По словам Берга, важно не ограничивать потребление информации одним источником и проверять, встречаются ли те или иные сведения в разных СМИ.

Минкульт Латвии проводит инфокампанию в сотрудничестве с местными муниципалитетами, библиотеками и торговыми сетями. Акция завершится 8 февраля 2022 года публичной дискуссией в стенах Латвийской национальной библиотеки и будет транслироваться в интернете.