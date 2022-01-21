Таллин, 21 января, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Россия намерена восстановить военно-политическое влияние на соседние страны и поэтому надо регулярно созывать «парламентский совет старейшин» для анализа ситуации с безопасностью, заявила 21 января премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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По её словам, сейчас крайне важно оставить все политические партии в едином информационном поле.

«Ситуация в сфере безопасности крайне напряженная. Целью России является восстановить политическое и военное влияние на своих соседей. Сейчас особенно важно, чтобы у нас было единодушие в вопросах политики безопасности. Для этого необходимо, чтобы все политические партии в парламенте находились в едином информационном поле. Поэтому я внесла спикеру парламента предложение начать проводить регулярные собрания совета старейшин для обмена информацией по теме безопасности», — цитирует заявление Каллас пресс-служба эстонского правительства.

Напомним, «совет старейшин» парламента Эстонии состоит из руководителей фракций и представителей высшего законодательного органа.