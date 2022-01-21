Рига, 21 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Вечером в четверг, 20 января, в рижской типографии SIA Poligrаfijas grupa Mukusala, где печатаются тиражи ведущих латвийских газет, произошел пожар. Об этом сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на председателя правления предприятия Висвалдиса Трокшу.

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По его словам, из-за ЧП пришлось остановить работу всей производственной части. Этим объясняется то, что доставка пятничных номеров печатной прессы читателям оказалась сорванной.

Поскольку «Латвийская почта» в субботу и воскресенье не занимается доставкой прессы, то, по словам Плауде, пятничные издания абоненты получат лишь в понедельник. Среди пострадавших изданий — популярная газета Diena, а также Neatkarigas Tukuma Zinas, Aluksnes un Malienas Zinas, Bauskas Dzive, Staburags и ряд других изданий.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии уже назвала причину возгорания — пыль засорила вентиляционную шахту и загорелась на площади в 20 квадратных метров. Из здания во время происшествия еще до прибытия пожарных было эвакуировано 60 человек. Никто из них не пострадал.