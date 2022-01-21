Нижний Новгород, 21 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Нижний Новгород по-прежнему остаётся лидером среди городов России по качеству жизни — индекс столицы Приволжья оценивается в 138 баллов. Об этом говорится в рейтинге, составленном аналитиками портала «Numbeo».

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

При этом индекс безопасности Нижнего Новгорода эксперты посчитали «высоким», равно как и индекс здравоохранения. В то же время индекс стоимости жизни и индекс покупательской способности — как «очень низкий».

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Второе место авторы рейтинга заняла Москва, чей индекс качества жизни составляет почти в 105,7 балла. А третье место досталось Санкт-Петербургу, которому присудили чуть больше 103,5 балла.

Также в пятерку лидеров смогли попасть Екатеринбург — его индекс составил почти 93,8 балла, и Новосибирск — 85,7 балла.

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