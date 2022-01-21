Калуга, 21 января, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Представление книги «Памятники природы Калужской области. Кадастровые сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения. Том 2» провел 21 января в Калуге министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В Калуге состоялось представление второго тома книги о памятниках природы

В первый сборник, изданный в 2019 году, вошли сведения о 60 памятниках природы, а во второй том — ещё о 42 уникальных природных объектах и комплексах. Их описания дополнены картами, на которых отражены границы особо охраняемой природной территории, и фотографиями ландшафтов и наиболее ценных представителей флоры и фауны. Книга предназначена для специалистов в области охраны и изучения окружающей среды, педагогов, краеведов и учащихся. При её подготовке были использованы материалы специалистов многих организаций. В их числе — КГУ им. К. Э. Циолковского, всероссийские научно-исследовательские институты охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б. М. Житкова, а также лесоводства и механизации лесного хозяйств.

Калужский министр поблагодарил тех, кто принимал участие в комплексном обследовании особо охраняемой природной территории регионального значения, а также территорий, которым планируется придать этот правовой статус. Он отметил, что книга, в которой кратко и доступно изложены результаты многолетних исследований, будет интересна широкому кругу читателей. В рамках мероприятия состоялось награждение 10 победителей акции «Найти и сохранить». Её участники находили новые места обитания краснокнижных растений и животных.

В заповедный фонд калужского края входят четыре особо охраняемой природной территории федерального значения, 150 особо охраняемой природной территории регионального значения и 11 местного значения. Их общая площадь — 270 тыс. га.