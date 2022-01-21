Таллин, 21 января, 2022, 17:05 — ИА Регнум. На фоне растущих счетов за электричество, отопление и газ жители Эстонии стали больше проявлять интерес к реновации домов, однако тут важно учитывать важный нюанс. Об этом гостелевидению Эстонии на русском языке ETV+ сообщила юрист Союза квартирных товариществ Ирина Рева.

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По ее словам, важно учитывать, что пособия, выделяемые государством на ремонт, полностью расходы не покрывают, и материальное участие собственников квартир в этом процессе достаточно велико. Также не стоит ожидать, что счета за коммунальные услуги и расходы на электричество в результате перехода домов на энергосберегающие системы, снизятся намного.

«С одной стороны, собственники квартир в переходе на энергосберегающие системы заинтересованы, с другой — цены на строительные работы сейчас существенно повысились, а доходы людей либо остались на том же уровне, либо снизились», — пояснила Рева.

Деньги господдержки полностью не покрывают стоимость реновации, и квартирным товариществам придется брать многолетние коммерческие кредиты, отметила юрист. За счет ходатайства можно покрыть только какую-то часть, и сумма пособия, по словам юриста, зависит от региона, в котором находится дом: «Например, в Харьюмаа (Таллин и пригороды) возмещают до 30%, а в Ида-Вирумаа (северо-восток) — 50% затрат на реновацию».

«Собственникам нужно объяснить, что рассчитывать на очень низкие счета после реновации домов не стоит. Суммы счетов могут остаться на том же уровне, чуть уменьшиться или даже немного увеличиться, зато дом будет в порядке и станет энергоэффективным», — рассказала представительница Союза квартирных товариществ Эстонии.

На данный момент существует две возможности для реконструкции домов в Эстонии. Первая — это помощь от государственного фонда KredEx; в 2022 году фондом выделено 3,7 млн евро, и ходатайства начнут принимать в марте. Вторая — программа Европейского союза, согласно которой на семь лет Эстонии выделили на реконструкцию домов 366 млн евро, то есть по 50 млн евро в год; подавать заявки по этой программе можно будет во второй половине года.