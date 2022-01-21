Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM В прокуратуре Санкт-Петербурга не стали комментировать изданное 21 января постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой. Этим документом приостанавливается «до особого распоряжения» оказание плановой медпомощи взрослому населению в амбулаторных условиях (кроме угрожающих жизни и здоровью состояний), проведение диспансеризации и профилактических медосмотров взрослого населения.

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«Не комментируем», — сказали в пресс-службе прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, постановление №1 от 21.01.2022 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» в Санкт-Петербурге» также предусматривает запрет на проведение медосмотров и диспансеризации детей.

В то же время в полном объеме сохраняется оказание медпомощи в платных учреждениях здравоохранения, не работающих в системе ОМС, работа стоматологий, женских консультаций, проведение профессиональных медосмотров для водителей, пилотов, сотрудников производств и других лиц, где введены обязательные медосмотры перед началом работы.

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