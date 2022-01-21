Вашингтон, 21 января, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Нападение на Капитолий США в январе 2021 года станет темой художественного фильма. Об этом сообщило Deadline.

(сс) Tim Evanson Капитолий

Картина получит название J6 — режиссёром выступит Билли Рэй. Продюсером фильма станет Адам МакКей, который поставил драму «Не смотрите наверх». Дата премьеры пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что 6 января 2021 года у здания Капитолия в США прошёл протестный митинг, который впоследствии перерос в вооружённое столкновение. Участниками митинга были люди, поддерживавшие попытки экс-президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года.