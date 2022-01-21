На ремонт и оснащение школ Тамбовская область получит 1,15 млрд рублей
Тамбов, 21 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. На капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием в ближайшие два года Тамбовская область получит из федерального бюджета 1,15 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. 825 млн рублей поступят в текущем году и 329 млн рублей — в следующем.
В 2022 году будут отремонтированы 14 школ. Это Кочетовская и Новоникольская школы Мичуринского района, Первомайская и Пичаевская школы, Верхнеспасская школа в селе Нижнеспасское Рассказовского района, 2-Гавриловская школа, Устьинская школа Моршанского района в селе Серповое, лицей имени А.И. Данилова города Уварово, Новопокровская школа в деревне Центральное отделение совхоза им. Ленина и селе Ивановка Мордовского района, Красивская школа Инжавинского района, Ржаксинская школа №2 имени Г.А. Пономарева, школы № 1 в Мичуринске и Моршанске.
За два года планируется отремонтировать здания Устьинской школы Моршанского района и школы №19 города Мичуринска.
В тех школах, где в этом году запланировано проведение капитального ремонта зданий по государственной программе «Развитие образования», организован общественный контроль. Началась серия встреч с родителями учеников, на которой есть возможность обсудить детали предстоящих работ.
Первой площадкой стала школа №19 города Мичуринска. Своим мнением о предстоящем ремонте здания школы поделились сотрудники управления образования и науки Тамбовской области, городской администрации, депутаты, родители, школьники и педагоги. Позицию родителей учащихся школы № 19 Мичуринска высказала Альбина Семенова:
Аналогичные обсуждения прошли в школе №1 города Мичуринска, филиале Новоникольской школы в селе Старое Хмелевое, филиале Кочетовской школы в селе Изосимово и Первомайской школе Первомайского района.
В течение ближайших двух месяцев будут определены подрядные организации, которые капитально отремонтируют здания школ. Представители общественности и образовательных учреждений примут участие в разработке дизайн-проектов, мониторинге процесса, в контроле за оснащением школ.
Всего на капитальный ремонт и оснащение школ Тамбовская область получит в 2022—2023 годы из федерального бюджета 1,15 млрд рублей.