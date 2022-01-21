Тамбов, 21 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. На капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием в ближайшие два года Тамбовская область получит из федерального бюджета 1,15 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. 825 млн рублей поступят в текущем году и 329 млн рублей — в следующем.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области началась серия встреч с родителями учеников, где обсуждаются детали капитального ремонта школ

В 2022 году будут отремонтированы 14 школ. Это Кочетовская и Новоникольская школы Мичуринского района, Первомайская и Пичаевская школы, Верхнеспасская школа в селе Нижнеспасское Рассказовского района, 2-Гавриловская школа, Устьинская школа Моршанского района в селе Серповое, лицей имени А.И. Данилова города Уварово, Новопокровская школа в деревне Центральное отделение совхоза им. Ленина и селе Ивановка Мордовского района, Красивская школа Инжавинского района, Ржаксинская школа №2 имени Г.А. Пономарева, школы № 1 в Мичуринске и Моршанске.

За два года планируется отремонтировать здания Устьинской школы Моршанского района и школы №19 города Мичуринска.

В тех школах, где в этом году запланировано проведение капитального ремонта зданий по государственной программе «Развитие образования», организован общественный контроль. Началась серия встреч с родителями учеников, на которой есть возможность обсудить детали предстоящих работ.

Первой площадкой стала школа №19 города Мичуринска. Своим мнением о предстоящем ремонте здания школы поделились сотрудники управления образования и науки Тамбовской области, городской администрации, депутаты, родители, школьники и педагоги. Позицию родителей учащихся школы № 19 Мичуринска высказала Альбина Семенова:

«Родители нашей школы готовы подключиться к контролю за проведением капитального ремонта. Мы заинтересованы, чтобы в новом, отремонтированном здании нашим детям было удобно и комфортно учиться».

Аналогичные обсуждения прошли в школе №1 города Мичуринска, филиале Новоникольской школы в селе Старое Хмелевое, филиале Кочетовской школы в селе Изосимово и Первомайской школе Первомайского района.

В течение ближайших двух месяцев будут определены подрядные организации, которые капитально отремонтируют здания школ. Представители общественности и образовательных учреждений примут участие в разработке дизайн-проектов, мониторинге процесса, в контроле за оснащением школ.

«В 2022 году планируется отремонтировать 14 школ, в 2023 году — ещё семь. Две школы области ждет масштабный ремонт, который продлится около двух лет. За пять лет реализации проекта мы приведем в порядок не менее 20 школ», — подчеркнул руководитель области Максим Егоров.

Всего на капитальный ремонт и оснащение школ Тамбовская область получит в 2022—2023 годы из федерального бюджета 1,15 млрд рублей.