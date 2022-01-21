Москва, , 17:00 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 1082 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает 21 января пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz S-Class, реализованные в 2021 году.

«Причина отзыва транспортных средств: программное обеспечение блока управления подушкой безопасности может не соответствовать спецификациям. Блок управления распознаванием наличия пассажира на сиденье может быть постоянно деактивирован блоком управления подушкой безопасности после выключения двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого подушка безопасности переднего пассажира может быть деактивирована несмотря на наличие пассажира на сиденье. В этом случае при возникновении аварии с возможным срабатыванием подушки безопасности повысится риск получения травм передним пассажиром.

Сообщается, что на всех отзываемых транспортных средствах будет актуализировано программное обеспечение блока управления подушки безопасности. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.