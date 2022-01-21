София, 21 января, 2022, 16:59 — ИА Регнум. С 1 апреля нынешнего года болгарские учителя смогут рассчитывать на повышение заработной платы и увеличение социальных пособий. Об этом 21 января сообщает БТВ.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

Как отмечено в обнародованном 21 января заявлении министерства образования и науки Болгарии, точная сумма прибавки к жалованию педагогов будет дополнительно обсуждаться на специальном заседании правительства.

Предполагается, что в среднем зарплата учителя со стажем работы не менее пяти лет вырастет на 12%. «В дальнейшем этот коэффициент подлежит перерасчету в сторону увеличения», — резюмировал глава минобра Болгарии Николай Денков.

Согласно официальной информации, на реализацию проекта из государственного бюджета София выделит 315 миллионов левов ($182,5 млн). Соответствующий документ представлен на окончательное одобрение Народному собранию (парламенту) Болгарии.