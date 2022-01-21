Севастополь, , 17:07 — REGNUM История возвращения Крыма в родную российскую гавань, затянувшаяся на 30 лет, имеет свои истоки в той катастрофе распада СССР, 30-летие которой как раз пришлось на декабрь прошлого года. Какие обстоятельства сделали Крым форпостом пророссийского движения после разрушения советского государства и может ли крымское возвращение стать образцом для будущей интеграции, рассуждает автор ИА REGNUM Любовь Ульянова.

СССР под прицелом Иван Шилов © ИА REGNUM

Ввод войск ОДБК по просьбе руководства Казахстана вызвал многочисленные комментарии о «схожести» казахстанского и крымского сценариев. Ничего, кроме вредной для России подтасовки фактов, такое сравнение нести не может, ведь возвращение Крыма стало результатом многолетней борьбы и воли самих крымчан. Да и операция сил ОДБК в Казахстане не имела целью «присоединение», а последовала как реакция на просьбу о помощи. Попытки представить Россию как свирепого агрессора, захватывающего земли силой оружия, на руку только врагам России. Но почему именно Крым оказался в том положении, которое обеспечило не только возможность, но и законную необходимость его возвращения? Как эта особенность Крыма отражалась в действиях политиков и общественных сил? Читайте статью Любови Ульяновой

Распад СССР и Севастополь: в поисках государственности