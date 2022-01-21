Севастополь, 21 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. История возвращения Крыма в родную российскую гавань, затянувшаяся на 30 лет, имеет свои истоки в той катастрофе распада СССР, 30-летие которой как раз пришлось на декабрь прошлого года. Какие обстоятельства сделали Крым форпостом пророссийского движения после разрушения советского государства и может ли крымское возвращение стать образцом для будущей интеграции, рассуждает автор ИА REGNUMЛюбовь Ульянова.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР под прицелом

Ввод войск ОДБК по просьбе руководства Казахстана вызвал многочисленные комментарии о «схожести» казахстанского и крымского сценариев. Ничего, кроме вредной для России подтасовки фактов, такое сравнение нести не может, ведь возвращение Крыма стало результатом многолетней борьбы и воли самих крымчан. Да и операция сил ОДБК в Казахстане не имела целью «присоединение», а последовала как реакция на просьбу о помощи. Попытки представить Россию как свирепого агрессора, захватывающего земли силой оружия, на руку только врагам России. Но почему именно Крым оказался в том положении, которое обеспечило не только возможность, но и законную необходимость его возвращения? Как эта особенность Крыма отражалась в действиях политиков и общественных сил? Читайте статью Любови Ульяновой

Распад СССР и Севастополь: в поисках государственности