Волгоград, 21 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Общественный транспорт Волгограда может остаться без кондукторов. Власти планируют сначала отказаться от продавцов билетов в троллейбусах.

City-yaroslavl.ru Кондуктор в общественном транспорте

По словам замруководителя городского департамента транспорта и городского хозяйства Сергея Комлева, отсутствие кондукторов в транспорте — вынужденная мера.

«У нас на сегодняшний день порядка 119 водителей на больничном и 350 человек в целом по предприятию. Кондуктор достаточно непопулярная и дефицитная профессия, несмотря на то, что предприятие пытается компенсировать непопулярность зарплатой, дефицит кондукторов был до сезонной заболеваемости, сейчас усиливается. Рассматриваем опыт городов, которые реализовали возможность работы без кондуктора. Планируем сначала на троллейбусах бескондукторное обслуживание», — цитирует чиновника издание «В1.ру».

Власти предполагают установить в салонах общественного транспорта по несколько терминалов для оплаты проезда картами или приложениями.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость одной поездки в Волгограде выросла с 1 января 2022 года.