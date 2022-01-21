Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не собирается давать разрешения использовать прежние методы борьбы со снегом, которые ставят под угрозу экологию города и здоровье горожан. О таком намерении губернатор заявил в своем выступлении перед творческой интеллигенцией 20 января, передаёт «Фонтанка».

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Александр Беглов раскритиковал сброс снега в реки и каналы Санкт-Петербурга как устаревший способ уборки города от снега. Также губернатор заявил, что в городе больше не используют химические реагенты для расплавления снега и льда, на смену им пришла песко-соляная смесь. Использование реагентов для борьбы с наледью негативно отражается на состоянии петербуржцев, страдающих от приступов астмы. К тому же эти вещества оставляют разводы на обуви, от которых потом сложно избавиться.

«Я сказал и запретил сбрасывать снег в наши реки и каналы. И мы перешли на другую оплату по поводу вывоза и уборки снега. Сколько снега привез, столько тебе заплатили, — сообщил Александр Беглов. — Теперь снег сбрасывать невыгодно, ты не получишь просто деньги. Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез — не получил».

В причинах плохой уборки снега Беглов видит и разгильдяйство, и большое количество управляющих компаний, и, конечно, сами погодные условия. В период с конца ноября 2021 года по январь 2022 года в Петербурге прошло пять циклонов, несколько залповых снегопадов. Температурные условия также усугубляли ситуацию. Приходящий после потепления холод спровоцировал образование наледи на дорогах. Вместе с тем Беглов считает, что в Петербурге уже почти навели порядок.

Напомним, для полноценной качественной уборки снега в Санкт-Петербурге, согласно нормативам, необходимо еще не менее 10 тысяч работников ручного труда.