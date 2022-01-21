Москва, , 16:53 — REGNUM Здание Центробанка на Неглинной улице в Москве проверяют на наличие взрывных устройств, сообщает 21 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Бомба

Проверка была начата после получения анонимного сообщения о «минировании» здания.

«Здание Центробанка на Неглинной улице проверяют после сообщения об угрозе взрыва», — цитирует агентство слова источника.

Информация уточняется.

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