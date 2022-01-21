Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону улицу в Советском районе заволокло паром из-за прорыва трубы. Фотоснимки и видеокадры с места событий очевидцы выкладывают в социальных сетях.

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На улице 2-й Краснодарской прорвало трубу с горячей водой. На месте уже работают аварийные службы, пишет телеграм-канал Don Mash.

О причинах случившегося и срока устранения коммунальной аварии пока не сообщается.