Москва, , 16:48 — REGNUM Причиной наблюдаемого в настоящее время падения биткоина стало ужесточение государственной политики в отношении свободного хождения криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Ферма. Майнинг Xiangfu

«После официального заявления председателя ЦБ РФ о том, что в скором времени регулятор планирует запретить на территории страны майнинг и операции банков с криптовалютами, рынок цифровых валют сильно просел. Россия сегодня находится на третьем месте среди крупнейших в мире добытчиков биткоина. После данного заявления крупнейшие игроки стали выводить активы, в частности один из инвесторов успел вывести с одной из крупнейших бирж сумму более 6 млрд. рублей. Если планы ЦБ РФ реализуются в ближайшее время, а параллельно будет успешно запущен цифровой рубль, то котировки биткоина будут и дальше опускаться», — рассказала экономист.

Напомним, что по последним данным цена биткоина уже упала на 10% и теперь эта криптовалюта стоит чуть больше 38 тыс. долларов.

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