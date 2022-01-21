Москва, 21 января 2022, 16:48 — REGNUM Причиной наблюдаемого в настоящее время падения биткоина стало ужесточение государственной политики в отношении свободного хождения криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.
«После официального заявления председателя ЦБ РФ о том, что в скором времени регулятор планирует запретить на территории страны майнинг и операции банков с криптовалютами, рынок цифровых валют сильно просел. Россия сегодня находится на третьем месте среди крупнейших в мире добытчиков биткоина. После данного заявления крупнейшие игроки стали выводить активы, в частности один из инвесторов успел вывести с одной из крупнейших бирж сумму более 6 млрд. рублей. Если планы ЦБ РФ реализуются в ближайшее время, а параллельно будет успешно запущен цифровой рубль, то котировки биткоина будут и дальше опускаться», — рассказала экономист.
Напомним, что по последним данным цена биткоина уже упала на 10% и теперь эта криптовалюта стоит чуть больше 38 тыс. долларов.
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