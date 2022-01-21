Тверь, 21 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах для субъектов предпринимательства и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Решение принято 21 января на заседании президиума облправительства под председательством главы региона Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области В МФЦ

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Основная задача — внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан», — отметил Игорь Руденя.

В перечень включено дополнительно 34 услуги по лицензированию, земле‑ и природопользованию, а также в сферах сельского хозяйства, архитектуры и градостроительства.

Отметим, что в регионе по поручению губернатора ведётся системная работа над повышением качества услуг в многофункциональных центрах. Приоритетными направлениями развития сети МФЦ в Верхневолжье являются развитие информационных технологий, в частности, электронного документооборота между центрами и органами государственной власти, активизация использования услуг в сферах сельского и лесного хозяйств, природных ресурсов.

В 2021 году открыто семь новых филиалов в городах Белый и Красный Холм, поселках Молоково, Пено, Сонково и Фирово, селе Лесное. Начали функционировать дополнительные филиалы в городах Вышний Волочек и Торжок. Отремонтированы помещения филиала № 1 в Твери. Кимрский филиал переехал в новое здание. В Торопецком филиале проведен капитальный ремонт. В 2022 году в новые здания переедут филиалы МФЦ в Осташкове и Спирово, откроется дополнительный филиал в Ржеве, запланирован капремонт в Завидовском, филиал МФЦ появится на территории комплекса «Россия — Моя история». В 2023 году планируется открытие новых центров в Конаково, Заволжском районе Твери, капремонт и переезд филиала в Максатихе.

В 2021 году в филиалах МЦФ Тверской области было оказано около 920 тыс. услуг. Самыми популярными стали постановка на кадастровый учет, регистрационный учет граждан РФ, предоставление сведений из единого реестра недвижимости, выдача субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ, выдача и замена паспорта гражданина России и прочие.