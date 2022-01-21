Бирмингем, Великобритания, , 16:47 — REGNUM 21 января на официальном сайте «Астон Виллы» объявили о продлении контракта с 29-летним голкипером сборной Аргентины Дамианом Мартинесом. Соглашение рассчитано на 5,5 лет до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне Дамиан Мартинес пропустил 29 мячей в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. Всего на счету голкипера пять «сухих» матчей в рамках внутреннего чемпионата.

«Астон Вилла» выкупила Дамиана Мартинеса у лондонского «Арсенала» 16 сентября 2020 года. Клуб из Бирмингема заплатил «канонирам» 17,4 миллиона евро за трансфер голкипера. На данный момент трансферная стоимость Мартинеса, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.