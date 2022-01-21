Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Недавняя вспышка массовых беспорядков в Казахстане, так же, как и последовавшая за этим реакция официальных лиц США, позволяет сделать далеко идущие выводы и о стратегии Запада по отношению к постсоветскому пространству, и о том, какие планы были нарушены своевременным взаимодействием руководств России, Казахстана и стран ОДБК. О том, что особенно встревожило Запад в казахстанской ситуации, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Нурсултан Назарбаев и Билл Клинтон/ 1994 (сс) The William J. Clinton Presidential Library

Кроме наглого требования к Казахстану «объяснить причину обращения в ОДБК», официальные лица США встревожились и по поводу восстановления контроля России над странами, бывшими когда-то республиками СССР. Именно эта тревога прозвучала в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, смело сунувшего свой нос не в свое дело. Похоже, что естественный процесс интеграции на постсоветском пространстве, начинает сильно беспокоить служителей «глубинного государства» в США, желающих видеть на территории бывшего СССР конфликты и развал. Почему именно своей критикой действий России западные недруги могут подсказать выход из неустойчивого положения, создавшегося после развала Союза? Читайте статью Владимира Павленко

Почему в США так боятся воссоздания постсоветского Союзного государства?