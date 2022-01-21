Тверь, 21 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Вопрос восстановления Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери обсуждался 21 января в ходе рабочей встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери благоустроят территорию у Спасо-Преображенского собора

В настоящее время продолжаются строительные работы по восстановлению собора. На встрече, в частности, обсуждались вопросы благоустройства территории храма — варианты оборудования наружного и уличного освещения, мощения площади перед собором гранитной плиткой, установки малых архитектурных форм. Как отмечалось, планируется полностью отказаться от периметрального ограждения территории храма, чтобы создать открытое пространство, комфортное для жителей и гостей региона. Начать работы о благоустройству планируется, как только позволят погодные условия.

Также на встрече обсуждался вопрос об экспонатах для музея собора — был определен перечень уникальных предметов. В выставочных залах будут созданы условия для безопасного хранения экспонатов.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. В 2014 году началось восстановление собора, при поддержке верующих и благотворительного фонда «Собор». Первая божественная литургия в восстанавливаемом храме состоялась 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.