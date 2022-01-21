Вашингтон, 21 января 2022, 16:43 — REGNUM Владелец частного зоопарка в США Джефф Лоу подписал контракт на строительство нового сафари в Мексике. Об этом 21 января пишет TMZ.
Как отмечает издание, Лоу таким образом планирует обойти решение суда. Он собирается перевезти всех животных из зоопарка, который ранее принадлежал Джо Экзотику, в Мексику — там он собирается содержать диких кошек, а также лемуров, ленивцев, жирафов и пару слонов.
Ранее Федеральное бюро расследований США запретило Джеффу Лоу и его жене выставлять животных в США — судья постановил, что они нарушили закон об исчезающих видах, так как выставляли, перевозили и продавали животных без лицензии. Однако позже Министерство юстиции сняло все гражданские обвинения с управляющего зоопарком.
ИА REGNUM напоминает, что Джефф Лоу стал одним из центральных персонажей документального сериала «Король тигров». Премьера шоу состоялась в марте 2020 года на Netflix.
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