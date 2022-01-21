Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Владелец частного зоопарка в США Джефф Лоу подписал контракт на строительство нового сафари в Мексике. Об этом 21 января пишет TMZ.

Джефф Лоу Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, Лоу таким образом планирует обойти решение суда. Он собирается перевезти всех животных из зоопарка, который ранее принадлежал Джо Экзотику, в Мексику — там он собирается содержать диких кошек, а также лемуров, ленивцев, жирафов и пару слонов.

Ранее Федеральное бюро расследований США запретило Джеффу Лоу и его жене выставлять животных в США — судья постановил, что они нарушили закон об исчезающих видах, так как выставляли, перевозили и продавали животных без лицензии. Однако позже Министерство юстиции сняло все гражданские обвинения с управляющего зоопарком.

ИА REGNUM напоминает, что Джефф Лоу стал одним из центральных персонажей документального сериала «Король тигров». Премьера шоу состоялась в марте 2020 года на Netflix.

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