Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM «Бернли» сделал санкт-петербургскому «Зениту» трансферное предложение в размере 10 миллионов евро за переход 27-летнего форварда сборной Ирана Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно. Об этом 21 января сообщило издание Daily Express.

Сердар Азмун Кирилл Венедиктов

Ранее сообщалось, что на Азмуна также претендуют «Лион» и туринский «Ювентус». Однако и руководство «сине-бело-голубых», и сам Азмун не намерены принимать каких-либо предложений до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в пятнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету иранского нападающего 3 (2+1) очка по системе гол+пас в пяти турах групповой стадии.