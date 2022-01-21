Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Увиливание от прямого ответа на вопросы, поставленные Россией на переговорах с США по вопросам безопасности, появилось не на пустом месте. Что заставляло предположить, что США именно так поведут себя и как Россия может преодолеть позорное уклонение от ответа, взятое США за стратегию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Признаком, по которому стал ясен расклад сил, стал процесс согласования предлагаемых к обсуждению на переговорах вопросов. Ведь США продемонстрировали, что силовой нажим со стороны России, выдвинувшей требования по безопасности, ломает американскую игру на расширение натовского присутствия «втихомолку». Так что затягивание и распыление обсуждения, которые использует США, это попытки удержать ситуацию там, где она остается неприемлемой для России. И, тем не менее, у России есть возможности сдвинуть ситуацию с мертвой точки, тем более, что определенный результат уже достигнут. Читайте статью Александра Халдея

Удастся ли США саботаж в переговорах с Россией?