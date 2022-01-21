Казань, , 16:35 — REGNUM 29-летний сербский форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Джордже Деспотович Антон Зайцев

«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команд», — приводит слова пресс-службы «Рубина» издание «Спорт-Экспресс».

Ранее Джордже Деспотович попрощался с клубом в своем Instagram. Руководство «Рубина» разрешило форварду искать новый клуб.

В текущем сезоне Деспотович из-за травм принял участие лишь в десяти матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала» и одной результативной передачей.