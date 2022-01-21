21 января 2022 | Время чтения 4 мин

Переустройство зданий и сооружений на энергоэффективый лад – еще одно направление климатической политики Евросоюза. Но инвесторы не спешат навстречу зелёной реновации. За климатические идеи гражданам ЕС придётся расплачиваться самостоятельно.

Ангелина Потеряйко, , 22:17 — REGNUM Зелёная повестка ЕС — это не только отказ от традиционных источников энергии, таких как нефть, газ и уголь, но ряд мер, направленных на трансформацию строительной отрасли. По замыслу Еврокомиссии такая трансформация должна быть связана, в первую очередь, с энергосбережением. Это означает, что здания — жилье, общественные и производственные сооружения — должны строиться исходя из стратегии экономии энергии на их обогрев и освещение и перевода этой энергии на «зелёные» рельсы.

Экология и урбанизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Для того чтобы преодолеть стремление застройщика к экономии на проектах и строительных материалах, ЕС решает проблему энергоэффективности финансовыми инструментами — через облигации, привязанные к устойчивому развитию.

Но устойчивое развитие строительной отрасли предполагает не только декарбонизацию. Одной из самых острых является борьба с выбросами на всех этапах строительства — от производства материалов до возведения и ввода в эксплуатацию зданий.

Отчет программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованный в декабре 2021 года, показал, что в 2020 году на строительство и эксплуатацию зданий приходилось 36% мирового спроса на энергию и 37% связанных с энергетикой выбросов CO 2 . Прогнозируется, что объем строительства во всём мире вырастет на 6,6% в 2021 году и на 42% к 2030 году, а, следовательно, увеличится риск загрязнения и образования отходов.

Каковы шаги ЕС для решения этой проблемы? Будут ли созданы новые проекты по сжиганию и переработке строительного мусора, улавливанию углекислого газа, какие прогрессивные научные достижения в этой сфере будут сделаны и внедрены?

Прямого ответа на эти вопросы не существует. Руководство Евросоюза уповает на «Европейский зелёный курс» с целью достижения ЕС в 2050 году климатической нейтральности.

Стройка Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом политики произносят декларативные и пространственные речи, не давая никакой конкретики.

«Действуя сейчас, мы можем построить наше будущее по нашему замыслу и выбрать лучший, более здоровый и более процветающий путь», — вот как объясняет задачи «зелёного курса» председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Каков же этот процветающий путь с точки зрения к строительной отрасли?

По оценкам McKinsey, самый большой источник выбросов парниковых газов в строительстве связан с эксплуатацией и использованием зданий, а не с их строительством, на него приходится до 69% общих выбросов в цепочке создания стоимости строительства. Исследования показали, что более 50% выбросов углерода в существующих коммерческих зданиях можно сократить за счет модернизации таких факторов, как освещение и системы отопления/охлаждения.

Нужно учесть тот факт, что в ЕС уже построено примерно 80% прогнозируемого к 2050 году фонда зданий, следовательно, весь сектор ждёт глобальная реновация, и связанные с ней серьезные расходы.

А теперь главный вопрос выживания отрасли в новом декарбонизированном мире: готовы ли инвесторы вкладывать средства в энергоэффективную реновацию и строительство? Судя по цифрам, приведённым тем же ЮНЕП, готовы, но не совсем: в 2020 году инвестиции в энергоэффективное строительство выросли на 11%, что явно недостаточно для достижения целей Парижского соглашения.

Париж в огнях (сс) Walkerssk

Что может предпринять руководство ЕС в этом случае? Действия по старой схеме — принудить к инвестированию в соответствующие направления, изменив существующее законодательство. А это будет означать переход от ручного управления климатическими проектами к еще более ручному — от выпуска устойчивых облигаций до прямой обязанности применять замкнутый цикл для использования переработанных материалов и повышать энергоэффективность при проектировании зданий.

В октябре 2021 года ЕС стал эмитентом своих собственных зеленых облигаций, собрал порядка 12 миллиардов евро и готов направить их финансирование устойчивых инвестиций. Часть средств, полученных от облигаций, будет использована для поддержки строительного сектора в его «зелёном» переходе.

Одновременно с этим Европейская комиссия подготовила пакет законопроектов, которые приведут к созданию отдельной европейской системы торговли квотами на выбросы для строительной отрасли и дорожного транспорта. Предполагается, что с помощью нового законодательства будет установлен первоначальный общий предел выбросов для обоих секторов, а загрязнителям придётся платить за каждую тонну выбрасываемого ими сверх нормы углекислого газа.

Автомобильное движение в Берлине (сс) nick_photoarchive

Очевидно, что в конечном итоге, бремя расходов ляжет не столько на застройщиков, сколько на домохозяйства, что усилит «энергетическую бедность» в Европе и вызовет политическую нестабильность в ряде стран ЕС.

Правда, Еврокомиссия обещает покрыть все предвиденные и непредвиденные расходы за счёт своего фонда устойчивого развития. Интересно, действительно ли бездонен этот фонд?

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