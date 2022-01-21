Москва, 21 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Уже давно все представления об интернете, как месте свободного обмена информацией и мнениями, оказались попраны жестокой реальностью «сетевых побоищ», связанных как с экономической, так и политической конкуренцией. О том, как происходит борьба на сетевом поле сейчас и что нас ждет в ближайшем будущем, рассказывает автор ИА REGNUMАнгелина Потеряйко.

Mil.ru Кибервойска

В пример «зарегулированного» правилами и контролем интернета часто приводят Китай, который, действительно, продолжает усиливать контроль за киберпространством, с целью достижения «порядка и безопасности» для своих пользователей. Но, и в этом нет ничего удивительного, за Китаем потянулись и западные страны, ощутившие угрозу от бесконтрольного распространения незаконно обращающейся в сети информации. Правда, речь об уголовном преследовании идет не всегда и не везде, например, США и ЕС пытаются представить будущее интернета, как безопасное и уважительное к пользователю на основе неких новых регламентов. А что предлагает Россия для внутреннего и внешнего пользователя сети ближайшего будущего? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Кто и как будет контролировать «свободный» интернет?