Москва, 21 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. С учетом постепенного перехода к «зеленой» экономике спрос на металлы, в том числе медь, будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он оценил шансы меди в будущем превратиться в «новое золото».

D-Vu Медные трубы

«Медь незаменима в высокотехнологичных отраслях, таких как электротехника, возобновляемая энергетика и других, — сказал Каленов. — Причем данный металл популярен как в чистом виде, так и в соединении с другими элементами. Но говорить о ней как о новом золоте, наверное, всё-таки преждевременно. Сейчас крупными экспортерами меди в мире являются Чили, Перу, Индонезия, Австралия, Канада. Россия также входит в этот пул, поэтому, безусловно, усиление позиций меди на мировой арене выгодно для нашей страны».

Однако, как подчеркнул Каленов, если учесть то, что существующие месторождения во многом исчерпали свой потенциал, необходимо уже сейчас задуматься о будущем и инвестировать в разработку новых месторождений и технологий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов рассказал о том, выиграет ли РФ от роста мирового спроса на медь.