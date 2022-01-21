Тюмень, 21 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Тюмени с девятого этажа сорвался лифт, в котором ехала 14-летняя школьница. Об этом в группе «НовоПатрушева — Соседи» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила мать девочки.

Pixabay.com Шахта лифта

Трагедии удалось избежать благодаря страховочному механизму.

«20.01.2022 полёт лифта! У меня шок! А все почему?! Потому что сегодня в Ново — Патрушева упал лифт (Федюнинского, 58 корпус 2), а страшнее что в нем был мой старший ребёнок! У ребёнка шок — лифт трясёт, гудит, невесомость, заложило уши, кнопки не работают. Тут взрослым человеком овладеет паника! Я, конечно, говорю всем спасибо, что спасли и вытащили! Но наступит утро, придём в себя и будем разбираться!», — написала мать девочки.

В управляющей компании жильцам дома сообщили, что устанавливала лифты в доме на ул. Федюнинского фирма «Лифттехник». Именно туда нужно предъявлять претензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 25 декабря 2021 года в доме на улице Николая Фёдорова упал лифт с 10 этажа с человеком внутри. Тяжёлых последствий удалось избежать только благодаря страховочному механизму, сработавшему на пятом этаже.