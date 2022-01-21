Токио, 21 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. С разработкой собственного гиперзвукового оружия у США регулярно возникают проблемы, так что теперь американцы решили попросить помощи у высокотехнологичных японцев. Какая роль может быть отведена в модернизации американских вооружений японским разработкам, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Японии

Недавние переговоры между министрами обороны США и Японии предварил напутствием госсекретарь США Энтони Блинкен, специально подчеркнувший, что ждет больших результатов от научно-технического сотрудничества двух стран в военной области. Так что увеличение военных расходов, которое уже вывело Японию в ряд сильнейших в военном отношении государств мира, будет дополнительно укреплено подстегиванием со стороны американского союзника и в сфере современных видов вооружений. США продолжают настойчиво выращивать из своего союзника, Японии, державу, способную стать настоящим противником для России и Китая. В каких цифрах находит выражение рост японских военных затрат? Читайте статью Анатолия Кошкина

Япония вновь рядится в тогу «великой военной державы»