Москва, 21 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Состоялась премьера сериала «Карамора», режиссёром которого стал актёр Данила Козловский. Пользователи Сети 21 января активно обсуждают выход шоу.

Пресс-служба BUBBLE Comics Con Кадр из сериала «Карамора»

Владельцы аккаунтов в Twitter негативно оценили сериал. Основной претензией к шоу стало «самолюбование» Козловского — он выступил продюсером, режиссёром проекта, а также исполнил главную роль.

https://twitter.com/hydrarrgurym/status/1484488729364418560

«Начала смотреть сериал с Козловским. Прошло 5 минут, но я уже вижу главный минус — это Козловский», — пишет lioba.

«Обещала себе посмотреть «Карамору» чисто ради Димочки Чеботарёва. Но режиссёр Козловский», — поделился пользователь с ником «чумной против сыщика».

«Смотрю сериал в перемотке. Приблизительно каждые десять секунд — кадр лица Козловского. А чё, так можно было?» — спрашивает Meariliyn stopping bulllet.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Карамора» состоялась 20 января 2022 года в онлайн-кинотеатре START. В проекте сыграли Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Евгений Шварц, Нино Нинидзе, Никита Кукушкин, Варвара Шмыкова и другие.