* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Представители министерства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поощрению добродетели и предотвращению порока на встрече в Кабульском университете подчеркнули необходимость ношения хиджаба студентками этого университета.

Scoopnest.com Хиджаб

Маулави Мохаммад Халид Ханафи в ходе встречи раскритиковал протест женщин, в ходе которого они сожгли чадру. Об этом сообщает TOLOnews.

«Сожжение чадры — разве это проявление цивилизованности? Это вне цивилизации и человечности», — подчеркнул Ханафи, глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Он предложил преподавателям Кабульского университета сыграть свою роль в воспитании молодого поколения в сотрудничестве с министерством.

«Вы должны сыграть свою роль в построении и реформировании общества, и мы будем работать с вами», — добавил он.

Мохаммад Ашраф Гайрат, ректор Кабульского университета, заявил о создании руководящего комитета, который будет запускать интеллектуальные программы в университете под эгидой министерства поощрения добродетели и предотвращения порока.

Необходимо отметить, что министерство высшего образования заявило на прошлой неделе, что государственные университеты страны откроются через 15 дней.

Согласно статистике, в Кабульском университете обучается около 25 000 юношей и девушек.