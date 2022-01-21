Белгород, 21 января 2022, 16:24 — REGNUM Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на первое полугодие 2022 года утвердили в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе мэрии.
Согласно документу, норматив для обеспечения детей-сирот, семей с детьми-инвалидами и медицинских работников составил 107 337,25 рубля.
В третьем квартале 2021 года средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья для медиков была утверждена в размере 98 305 рублей.
На четвёртый квартал 2021 года средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья для отнесения граждан к малоимущим для постановки на учёт нуждающихся в жилье составляла 84 017 рублей.