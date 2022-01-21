Москва, , 16:18 — REGNUM В отношении к криптовалютам Центральный банк РФ решил пойти по китайскому пути. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что Банк России решил запретить операции с криптовалютой.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЦБ предложил запретить практически все, что связано с реальной ценностью криптовалют. Игры в финансовый либерализм в России заканчиваются вслед за Китаем. Не было сомнений в том, что рано или поздно ЦБ РФ разразится этой инициативой, как минимум по двум причинам, — сказал Ордов. — Во-первых, Банк России никогда не согласится с факторами, ограничивающими его монополию на финансовую сферу. А децентрализованные криптовалюты неподотчетны и неподконтрольны ЦБ РФ. Во-вторых, вот-вот мы увидим старт тестирования цифрового рубля, который явно не нуждается в конкуренции со стороны криптовалют и задуман, как их аналог. Надежды на полноценную замену криптовалют цифровым рублем нет, но это лишь дополнительный фактор необходимости принятия жесточайших мер к «независимым» криптовалютам».

Как подчеркнул Ордов, у ЦБ РФ есть опыт Китая, который полностью запретил криптовалюты на фоне внедрения цифрового юаня.

«Видимо, мы идем по этому же пути», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, низкая стоимость электроэнергии делает РФ привлекательной для майнеров.

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