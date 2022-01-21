21 января 2022 | Время чтения 2 мин

Михаил Демурин, , 21:16 — REGNUM На переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать в Берлине мемориал, посвящённый всем гражданским жертвам нацизма в СССР. Комментируя это полностью обоснованное предложение, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала многозначительные слова: создание такого мемориала «внесло бы заметный вклад в процесс исторического примирения». И это тоже очень верно, потому что российско-германское, или русско-немецкое, как кому будет угодно, примирение так и не состоялось, и не по нашей вине. Об этом и хочу сказать главное.

Жертвы фашизма Иван Шилов © ИА REGNUM

В позднее советское время активно продвигалась идея дружественного характера отношений между Советским Союзом и ФРГ. Большой вклад в это дело внесло подписание Московского договора 1970 года.

Излишне говорить, что в силу антифашистской основы Германской Демократической Республики отношения с этой страной действительно носили дружественный характер, с немцами ГДР историческое примирение у нас состоялось. А вот политика ФРГ после 1989 года стала политикой реваншизма: сначала в отношении ГДР, потом в отношении Советского Союза в силу активного участия Берлина в его разрушении, а теперь — и России.

О германском реваншизме можно сказать многое, и многое уже сказано, в том числе авторами нашего агентства. Для меня главной его чертой является то, что, получив от Советского Союза, в первую очередь от русского, белорусского и украинского народов, помощь в объединении немецкого народа, власти ФРГ активно начали работать на разъединение русского народа, на разъединение нас с украинцами и белорусами, на изничтожение наших трёх славянских народов как таковых. Это уже давно заставило многих в России серьёзно задуматься над тем курсом, который наша страна должна проводить в отношении Германии, о том, какими методами мы должны в этих условиях защищать перед лицом нашего исторического противника интересы нашей страны, её историческую память, её будущее. Кстати говоря, об этом глубоко размышлял Юлий Александрович Квицинский — смотри его книгу «Россия — Германия. Воспоминания о будущем».

Солдаты Красной армии на улицах Берлина. 1945 (сс) Bundesarchiv, Bild 183-E0406-0022-018

В 1941—1945 годах Германия принесла великое горе нашей стране, моему русскому народу, всем народам бывшего СССР. И непосредственными «делателями» этого горя были конкретные немцы и представители других европейских народов, пришедшие вместе с ними на нашу землю в качестве оккупантов. Нет прощения и их пособникам из числа русской эмиграции и бывших граждан СССР, пошедшим к ним на службу.

В Германии, похоже, многие забыли об этом, о преступлениях своих предков на нашей земле. Самые страшные преступления они совершали в отношении тех, кто не мог им противостоять, — военнопленных и мирных граждан. Эти преступления творили все оккупанты — далеко не только эсэсовцы и гестаповцы! Пусть теперь их потомки приходят к будущему мемориалу и вспоминают, что на нашей земле натворили их отцы и деды, — только таких жертв было почти 20 миллионов!

Жертвы нацистов Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

Понятно, однако, что создание такого мемориала — лишь одно из условий нашего полного исторического примирения с Германией. Чтобы оно состоялось, Германии предстоит ещё очень многое исправить и изменить в своей политике.