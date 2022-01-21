Санкт-Петербург, , 22:58 — REGNUM Санкт-Петербург вошёл в топ-3 популярных туристических направлений Российской Федерации, доступных по новому этапу программы кешбэка для путешественников. Об этом сообщили 21 января в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

В России стартовал очередной этап действия туристического кешбэка 18 января. За два дня с даты начала нового этапа количество предложений для путешествий в Петербург значительно возросло. На сегодняшний день это 242 отеля и 102 туроператора. К примеру, в 2021 году в туристической программе приняли участие 24 отеля и 73 туроператора.

«Традиционным мотивом для посещения Петербурга является культурно-познавательный туризм, а мощнейшими «магнитами» для гостей — всемирно известные музеи, театры и архитектурные ансамбли города», — сообщил председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

Сергей Корнеев также отметил, что для повышения привлекательности города среди туристов, в Петербурге появились новые программы, которые ранее не были представлены. Помимо классических экскурсий по достопримечательностям в городе запускают и программы посещений современных общественных пространств.

Напомним, жители России могут получить туристический кешбек в размере 20% от стоимости путешествия при оплате банковской картой платёжной системы «Мир».

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