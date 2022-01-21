* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:15 — REGNUM Правозащитница, две её сестры и ещё одна активистка были арестованы в своих домах после недавних протестов в Кабуле. Вполне вероятно, что они находятся под арестом у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Шафи Карими, независимый журналист, сообщила «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что Теаманно Париани и две её сестры пропали без вести вечером 19 января.

«20 января отец Таманно побывал в офисе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не получил никаких сведений о своих дочерях», — сказала Карими.

«Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на свидетелей сообщило, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на квартиру, выломали двери и арестовали Париани и двух ее сестер.

Предположительно, другая женщина, Нир, принимавшая участие в воскресных акциях протеста, также задержана. Несколько активисток в Кабуле 16 января протестовали против приказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделать ношение хиджаба обязательным. Но радикалы отрицают арест или задержание ими женщин.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил ВВС, что «эти сообщения беспочвенны, и в Кабуле не было арестовано ни одной женщины».

Хотя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает арест или задержание женщин, активистки опасаются новых арестов.

Активистка за права женщин и подруга Таманно Париани, не пожелавшая назвать своего имени по соображениям безопасности, сообщила «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по телефону, что, по имеющимся у нее сведениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разработали план по нападениям на дома активистов гражданского общества.

«Мы не чувствуем себя в безопасности в наших домах, мы меняем свои адреса и номера телефонов, потому что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют доступ к нашим номерам, и получают информацию о нас через телефоны наших арестованных друзей», — добавила она.

Правозащитная организация Human Rights Watch осудила разгон демонстрантов талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвав его «жестоким подавлением» протестов.

Хизер Барр, заместитель директора Human Rights Watch по правам женщин, сказала «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что подозрительное задержание женщин «вызывает глубокую тревогу».

По словам Барр, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похоже, хотят усилить насилие и репрессии в отношении активисток борьбы за права женщин.

«Международное сообщество должно немедленно выступить на защиту протестующих», — подчеркнула она.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти 15 августа 2021 года, Организация Объединенных Наций, Human Rights Watch и Amnesty International неоднократно сообщали о нарушениях прав человека со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но официальные лица движения последовательно отрицают нарушения прав человека, убийства бывших афганских силовиков и исчезновения отдельных лиц и активистов гражданского общества.